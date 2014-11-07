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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 09:46 BJT

宝城期货：偏暖政策有助于减缓大商所焦煤下跌节奏

以下内容节选自11月7日的《期货日报》：

本周APEC会议在京召开，河北区域内煤焦钢企业被迫限产关停。此外，近期政府加大对超产煤矿的整治力度也在很大程度上降低了煤炭的产能释放。尽管当前处在经济结构调整阶段，终端需求不济令焦煤价格接连下挫，但是随着政策环境偏暖，供应端压力减轻有利于减缓焦煤期价的下行节奏。

当下时节北方地区雾霾现象增多，加之本周APEC会议在北京召开，河北地区煤焦钢等高污染企业被限期限产关停，焦煤产量回落。预计10—11月国内焦煤产量环比将出现回落。据煤炭运销协会数据统计，9月全国原煤产量完成29200万吨，同比下降7%，可以预见，未来国内焦煤产量出现环比三连跌局面的可能性较高，这无疑会大大缓解焦煤供应过剩的压力，从而一定程度上支撑焦煤期价。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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