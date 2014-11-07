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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 09:46 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆守在100小时移动均线水准上方，交投淡静

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* 东京市场交投淡静，欧元/日圆处于142.48-75的狭窄区间

* 该货币对走势平稳，因美元/日圆重回115日圆上方

* 但未来倾向走低，小时图一目均衡云区142.57-143.02限制涨势

* 目前关键水准为小时图一目均衡转换线水准142.54，而100小时移动均线切入位142.43为支撑位

* 若跌破100小时移动均线水准，则下一目标为隔夜欧洲央行会议后触及的低位142.20(完)

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