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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 09:50 BJT

金石期货：郑棉跌势将延续，因消费低迷而供应增加

以下内容节选自11月7日的《期货日报》：

4日内地9省的棉花直补政策终于尘埃落地，补贴标准为2000元/吨，预计后期内地棉农的卖棉积极性将大幅增加。而这将直接增加棉花市场的供给量，对郑棉形成压力。

进入2014/2015年度，因为直补政策的实施，郑棉价格重心下移明显，目前内外棉价差再次收窄，尤其是滑准税下的价差。据统计数据显示，截至11月5日，内外价差在滑准税下折价在982元/吨，1％关税配额下折价价差在3307元/吨。

　　在我国进口棉配额收紧的政策导向下，预计后期内外棉价差将持续收窄，将限制郑棉期价的运行区间。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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