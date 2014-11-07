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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 09:57 BJT

日本热股：高田股价大跌，有报导称其2004年曾故意隐瞒气囊安全隐患

该报引述高田两名前雇员表示，高田管理层命令实验室技术人员删除测试数据，而没有向联邦安全监管机构反映可能存在的危险。

目前暂时未能联系到高田置评。

高田股价早盘一度下挫4.7%，大盘日经指数 则上升0.7%。(完)
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