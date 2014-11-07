版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 10:22 BJT

金属期市：伦铜价格持稳，关注美国非农就业报告

欧洲央行总裁德拉吉周四表示，央行决策者均同意在必要时采取进一步政策行动，提振陷入困境的欧洲经济，内部工作人员正在为未来可能采取的行动作准备。

中国央行周四发布三季度货币政策执行报告，在强调继续实施稳健货币政策、适时适度预调微调的同时 ，也表示不会让资金在市场泛滥。

上周美国初请失业金人跌幅大于预期，且第三季薪资增长加速，显示就业市场收紧。

智利国家铜业公司(Codelco) 周四表示，该公司Ministro Hales矿场一座关键设备存在起动问题，该矿场本月将对之进行维修，以将产能由目前的70%提升到至少90%。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/陈宗琦；审校 张涛/白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐