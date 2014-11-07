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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 10:04 BJT

《香港重要政经日程》--11月7日-11月14日

================== 今日重要政经消息=================

11月7日（周五）

-- 奥星生命科技 首日挂牌。

-- 瑞声科技 公布第三季业绩。

-- 卜蜂国际 公布第三季业绩。

-- 公布10月份外汇储备资产。

================== 近期重要政经消息=================

11月9日（周日） 　　-- 金山软件 公布第三季业绩。

11月10日（周一）

-- 中国富强金融 公布第三季业绩。

-- 百盛集团 公布第三季业绩。

-- 中国生物制药 公布第三季业绩。

-- 澳博控股 公布第三季业绩。

-- 南戈壁 公布第三季业绩。

11月11日（周二）

--08:30 APREA举行亚太房地产信托基金监管及税务研讨会。

-- 盛力达科技 首日挂牌。

-- 置富产业信托 公布第三季业绩。

-- 博富临 公布全年业绩。

-- 俄铝 公布第三季业绩。

-- 伟易达 公布中期业绩。

-- 浙江沪杭甬 公布第三季业绩。

11月12日（周三）

--12:00 中华汽车 股东周年大会。

-- 领汇 公布中期业绩。

-- 敏华控股 公布中期业绩。

-- 腾讯控股 公布第三季业绩。

　11月13日（周四）

-- 富临集团 首日挂牌。

-- 中国黄金国际 公布第三季业绩。

-- 勇利航业 公布第三季业绩。

-- 宏利金融 公布第三季业绩。

-- 宝胜国际 公布第三季业绩。

-- 高鑫零售 公布第三季业绩。

-- 阳光油砂 公布第三季业绩。

-- 裕元集团 公布第三季业绩。

*11月14日（周五）

-- 公布第三季本地生产总值（GDP）。

-- 公布10月份外汇基金境外资产数字。

-- 康大食品 公布至9月底止三个月业绩。

-- 中国新城镇 公布第三季业绩。

-- 华润创业 公布第三季业绩。

-- 亨亚 公布第三季业绩。

-- 华禧控股 公布中期业绩。

-- 钜大国际 公布中期业绩。

-- 麦达斯 公布第三季业绩。

-- 新威国际 公布第三季业绩。

-- 威雅利 公布中期业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
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