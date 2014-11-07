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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 10:16 BJT

全球贸易：美国将向六个国家与地区的无取向电工钢征收反倾销税

路透华盛顿11月6日 - 美国周四证实，将向进口自中国、德国、日本、韩国、瑞典和台湾的无取向电工钢征收反倾销税。

在美国生产商AK Steel Corporation 提出投诉后，美国国际贸易委员会(ITC)认定这些进口钢材对国内行业造成伤害。该种钢材用于制造发动机、变压器和发电机。

这一结果将导致针对进口自这六个国家和地区的产品课征反倾销税。受影响企业包括韩国Daewoo International 和日本住友商事 。

从台湾和中国大陆进口的此类产品还将被另外征收反补贴税。

此外美国商务部表示，将对来自韩国和土耳其的焊接管线展开调查，因之前接到Northwest Pipe Company 、JMC Steel Group 旗下部门Energex、以及Maverick Tube Corporation 的投诉。(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)
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