中国个股：北大医药澄清董监事未涉及媒体报导的内幕交易等违规

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海11月7日 - 在北京政泉控股近日公开质疑北大方正集团及关联方涉嫌违规后，该事件的主角之一北大医药股份有限公司 周五公告澄清，公司董事、监事和高级管理人员未涉及政泉指控的股票代持、内幕交易等违规行为。
北大医药还向媒体报导涉及的相关方面发出书面质询，相关方同意于下周四（13日）前给予回复，上市公司收到回复后将及时披露并于下周四前申请复牌。
中国证监会新闻发言人邓舸周四下午在新闻例会上亦表示，证监会已收到北大医药的相关举报，目前正在就举报事项进行核查。
2013年，北大国际医院集团将4,000万股北大医药转让给政泉控股，随后北大医药股价暴涨，政泉控股在今年7-9月抛掉大部分持股，获利3.55亿元人民币。不过，政泉控股近日公开发表声明，受让上述股份，是应北大方正集团要求代持的，北大方正部分高管涉嫌内幕交易。
中国证券报周五报导中提及，目前北大方正集团的官方表态为，政泉控股举报所指内容与方正集团相关高管个人绝无关系，所有资金从未流向任何方正集团高管个人及其关联帐户。
北大医药自周一午后临时停牌，此前最后一笔成交为17.45元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申