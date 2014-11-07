日本股市：日圆走软及欧央行立场支持大盘上扬，但铃木汽车和高田下挫

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
欧洲央行总裁德拉吉表示，该央行将令资产负债规模向2012年时的水平的扩张，实际上等于承诺额外投放1万亿欧元，令脆弱的经济再度振兴。
许多因为全球经济增长出现放缓迹象而担忧不已的投资者，认为德拉吉的表态是正面信号。
日经指数 早盘中上扬0.6%至16,885.64点，周四下滑0.9%报16,792.48。该指数本周已上涨2.9%。
不过交易商表示，日经指数在升破17,000点后，容易遭遇获利卖压。
“由于股市在过去几日内大幅上涨，17,000点已成为心理阻力位，”野村证券分析师Jun Yunoki说。“股票估值仍很便宜，但市场看起来有些过热，让大家保持谨慎。”
铃木汽车下挫6.0%至一周低点，此前该公司公布7-9月营业利润于八个季度以来首次下跌，因受到日本需求疲弱的冲击。
东证股价指数 上升0.8%至1,367.39点。JPX-日经400指数 涨0.8%至12,481.26。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申