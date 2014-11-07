版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 10:25 BJT

日本股市：日圆走软及欧央行立场支持大盘上扬，但铃木汽车和高田下挫

欧洲央行总裁德拉吉表示，该央行将令资产负债规模向2012年时的水平的扩张，实际上等于承诺额外投放1万亿欧元，令脆弱的经济再度振兴。

许多因为全球经济增长出现放缓迹象而担忧不已的投资者，认为德拉吉的表态是正面信号。

日经指数 早盘中上扬0.6%至16,885.64点，周四下滑0.9%报16,792.48。该指数本周已上涨2.9%。

不过交易商表示，日经指数在升破17,000点后，容易遭遇获利卖压。

“由于股市在过去几日内大幅上涨，17,000点已成为心理阻力位，”野村证券分析师Jun Yunoki说。“股票估值仍很便宜，但市场看起来有些过热，让大家保持谨慎。”

铃木汽车下挫6.0%至一周低点，此前该公司公布7-9月营业利润于八个季度以来首次下跌，因受到日本需求疲弱的冲击。

东证股价指数 上升0.8%至1,367.39点。JPX-日经400指数 涨0.8%至12,481.26。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐