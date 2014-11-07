版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 10:25 BJT

台湾债市：指标五年公债殖利率连二升，随美债提前反映非农数据料强劲

路透台北11月7日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周五随美债弹升。交易员指出，美债先行反映了非农就业数据料将强劲，这令与美债亦步亦趋的台债殖利率连二日扬升。

交易员指出，今日103/13期增额发行公债交割之后，银行的筹码集中且稳定，今日倒是没有成交，交投再陷入低迷。五年券方面，近二日表现弱于标售完的10年期公债103/13期。

〞我感觉有人去买10年券、空五年券做殖利率曲线趋平。〞一位票券商交易员说。

交易员也表示，近期冷券市场上常常有买盘挂着，但是卖方不出现，无法成交，大有惜售的意味。这令人感觉台债的殖利率走高有限，也令买盘放心进场。

周四公布的周度初请失业金人数降幅大于预期巩固了10月非农就业岗位再增加20多万的预期，这会给予美国联邦储备理事会(FED/美联储)考虑可能在明年年中升息的更多佐证。

美国公债收益率周四上涨，因欧洲央行承诺会采取进一步措施提振欧元区经济，且在周五美国公布非农就业报告前有大量收益更高的公司债供应。10年期公债 跌6/32，收益率报2.373%，较周三尾盘升2个基点，略低于周一触及的三周半高位2.3840%。

预估指标公债主要交投区间： • 五年公债103/15 ：1.16-1.175%

本地时间10 时最新报价： • 103/15期五年公债殖利率升0.93基点报1.1704%，成交38.5亿台币。

以下为最新相关报导连结：

--《综述》上周美国初请失金人数下降和薪资数据直指就业市场紧张

--《综述》欧洲央行准备在必要时再度出手，备战号角已经吹响

--《焦点》欧元区支持在希腊退出救助之后向其提供信贷额度 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐