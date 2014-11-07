台湾债市：指标五年公债殖利率连二升，随美债提前反映非农数据料强劲

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北11月7日 - 台湾指标五年公债103/15 殖利率周五随美债弹升。交易员指出，美债先行反映了非农就业数据料将强劲，这令与美债亦步亦趋的台债殖利率连二日扬升。
交易员指出，今日103/13期增额发行公债交割之后，银行的筹码集中且稳定，今日倒是没有成交，交投再陷入低迷。五年券方面，近二日表现弱于标售完的10年期公债103/13期。
〞我感觉有人去买10年券、空五年券做殖利率曲线趋平。〞一位票券商交易员说。
交易员也表示，近期冷券市场上常常有买盘挂着，但是卖方不出现，无法成交，大有惜售的意味。这令人感觉台债的殖利率走高有限，也令买盘放心进场。
周四公布的周度初请失业金人数降幅大于预期巩固了10月非农就业岗位再增加20多万的预期，这会给予美国联邦储备理事会(FED/美联储)考虑可能在明年年中升息的更多佐证。
美国公债收益率周四上涨，因欧洲央行承诺会采取进一步措施提振欧元区经济，且在周五美国公布非农就业报告前有大量收益更高的公司债供应。10年期公债 跌6/32，收益率报2.373%，较周三尾盘升2个基点，略低于周一触及的三周半高位2.3840%。
预估指标公债主要交投区间： • 五年公债103/15 ：1.16-1.175%
本地时间10 时最新报价： • 103/15期五年公债殖利率升0.93基点报1.1704%，成交38.5亿台币。
以下为最新相关报导连结：
--《综述》上周美国初请失金人数下降和薪资数据直指就业市场紧张
--《综述》欧洲央行准备在必要时再度出手，备战号角已经吹响
--《焦点》欧元区支持在希腊退出救助之后向其提供信贷额度 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申