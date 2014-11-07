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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 10:38 BJT

澳新汇市：澳元跌至四年新低，新西兰元走势亦脆弱

澳元今年已下跌4%，但澳洲央行称澳元仍高于多数对其基本价值的预估，在该国重要大宗商品价格大跌的情况下尤其如此。

澳洲铁矿石价格.IO62-CNI=SI下跌至每吨75.6美元的五年新低。

“澳元正在走跌，因为美国经济表现转强，中国持续放缓，而且澳洲成长前景低于趋势水平，”新加坡苏格兰皇家银行策略师Greg Gibbs表示。

他认为，如果今日稍晚公布的美国非农就业数据表现强劲，澳元短线可能跌破0.85美元的心理关口。

澳元近期支撑在0.8545美元。

新西兰元 跌至0.7689美元，逼近周四触及的两年半低位0.7868美元。新西兰元本周下跌1.4%。(完)

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