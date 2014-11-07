版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 15:13 BJT

德国数据：9月工业生产较前月增长1.4%，低于预估

路透柏林11月7日 - 德国经济部周五公布的数据显示，9月工业生产较前月增长1.4%，8月上修为下降3.1%。

路透调查预估德国9月工业生产较前月增加2.0%。德国第三季工业生产较前季下降0.4%。

9月制造业产出增加1.7%，受助于资本财增加4.5%和汽车产量升高10.1%。

工业生产“继续受累于困难的国际环境，短期内没有明显推动因素，”经济部在声明中表示。(完)

(编译 朱晓军；审校 王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐