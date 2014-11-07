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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 10:41 BJT

台湾股市：盘中徘徊于平盘附近，但业绩题材带动联发科和宏基劲扬

路透台北11月7日 - 台湾股市周五盘中近持平，但部分上日公布强劲季度财报的电子股上涨。

0212 GMT，加权股价指数 小跌6.24点，报8,884.78点。台股周四收低0.8%。

电子类指数 近持平，联发科 和宏基 上日公布第三季业绩强劲，今日盘中股价分别扬升3.39%和2%，抵销其他电子股的跌幅。

苹果 机壳供应商可成 也受业绩带动，股价上扬1.34%。

汽车类指数 跌0.64%，营造建材类指数 下滑1.12%。(完)
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