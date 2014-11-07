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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 15:18 BJT

表格：德国9月经季节调整出口较前月上升5.5%，进口上升5.4%

路透柏林11月7日 - 德国统计局周五公布：

* 9月经季节调整出口较前月上升5.5%，进口上升5.4%--统计局

* 9月经季节调整贸易顺差185亿欧元，8月为顺差175亿欧元

* 路透调查预估德国9月贸易顺差为185亿欧元

* 9月经常帐盈余为223亿欧元，8月修正后为盈余105亿欧元

* 9月未经季节调整出口较上年同期增加8.5%，进口增长8.4%--统计局

以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):

14年9月 14年8月 13年9月

贸易收支(经季节调整) 18.5 17.5 18.1

出口 97.7 92.6 92.4

出口变动(较上月，%) +5.5 -5.8 +1.4

进口 79.2 75.1 74.3

进口变动(较上月，%) +5.4 -1.3 -1.6(完)
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