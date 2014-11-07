表格：德国9月经季节调整出口较前月上升5.5%，进口上升5.4%

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透柏林11月7日 - 德国统计局周五公布：
* 9月经季节调整出口较前月上升5.5%，进口上升5.4%--统计局
* 9月经季节调整贸易顺差185亿欧元，8月为顺差175亿欧元
* 路透调查预估德国9月贸易顺差为185亿欧元
* 9月经常帐盈余为223亿欧元，8月修正后为盈余105亿欧元
* 9月未经季节调整出口较上年同期增加8.5%，进口增长8.4%--统计局
以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):
14年9月 14年8月 13年9月
贸易收支(经季节调整) 18.5 17.5 18.1
出口 97.7 92.6 92.4
出口变动(较上月，%) +5.5 -5.8 +1.4
进口 79.2 75.1 74.3
进口变动(较上月，%) +5.4 -1.3 -1.6(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申