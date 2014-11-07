台湾汇市：台币实质交易趋弱整理，后续关注美国非农就业数据

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北11月7日 - 台币兑美元 周五实质交易盘初趋弱整理。交易员指出，美国上周初请失金人数跌幅优于市场预期，且欧洲央行总裁德拉吉暗示可能扩大宽松，此皆推升国际美元续涨力道，日圆及韩元盘初再度续探低位，带动台币早盘续贬靠向30.620，后续关注美国非农就业数据。
汇银人士并表示，由于国际美元强势依旧，亚币盘初更显疲弱，韩元 甚至跌破1,090的14个月新低，吸引外资盘初偏向少量买汇，不过出口商在台币30.610上方抛汇卖需仍在，令台币实质交投持续区间偏跌。
〞美国非农公布前操作偏向保守，今天出口商有比较少一点。〞一本地官股银行交易员说。
另有交易员提及，由于今日稍晚美国将公布非农就业数据，市场偏向乐观预期，使出口商偏向惜售手中美元，出口商在台币30.610附近的抛汇卖需已大致消化，除非台币进一步贬向30.650才会催化另一波出口商抛汇卖压。
他们并预估，今日台币主要成交区间暂看在30.580-30.640。
路透访问分析师的调查显示，预计周五政府公布的10月非农就业岗位将增长23.1万个，9月为增长24.8万个。10月失业率预料保持在5.9%的六年低位。
当地时间10:07，交易员表示，台北外汇成交量约1.43亿美元，较上日同时段的2.06亿美元略有减少。
今日台币盘中低位来到30.629，续创逾七个月新低，前波盘中低位为3月24日的30.667。
盘初台币主要交易区间在30.530-30.620；上交易日主要区间在30.520-30.620。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点仍在价平附近；一个月远汇报价 暂报在30.610/30.623左右，上日纽约盘收在30.590。
本地时间10:29时，美元指数 最新报88.045附近，续攀逾四年高位。美元兑日圆 也来到115.15，仍在七年高位附近。台湾加权股价指数 小涨0.03%，报8,894.03点。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.580-30.640
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