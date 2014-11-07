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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 17:38 BJT

表格：英国9月全球商品贸易逆差扩大至98.21亿英镑，高于市场预期

路透伦敦11月7日 - 英国国家统计局周五公布贸易数据：

* 9月全球商品贸易逆差98.21亿英镑(路透调查预估为逆差94亿英镑)，8月修正为逆差89.50亿英镑

* 9月对非欧盟国家贸易逆差为40.48亿英镑(路透调查预估为逆差37亿英镑)，8月修正为逆差37亿英镑

* 9月整体商品与服务贸易逆差28.38亿英镑，8月修正后为逆差17.68亿

以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)

9月 8月 (前值) 预估

全球商品贸易收支 -9.821 -8.950 (-9.099) -9.40

出口 23.958 22.985 (23.168)

进口 33.779 31.935 (32.267)

对非欧盟贸易收支 -4.048 -3.700 (-3.587) -3.70

对欧盟28国贸易收支 -5.773 -5.250 (-5.512)

服务贸易收支 6.983 7.182 (7.182)

整体商品与服务贸易 -2.838 -1.768 (-1.917)

扣除石油及不稳定因素

的商品贸易收支 -8.514 -7.731 (-8.155) (完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
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