表格：英国9月全球商品贸易逆差扩大至98.21亿英镑，高于市场预期

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透伦敦11月7日 - 英国国家统计局周五公布贸易数据：
* 9月全球商品贸易逆差98.21亿英镑(路透调查预估为逆差94亿英镑)，8月修正为逆差89.50亿英镑
* 9月对非欧盟国家贸易逆差为40.48亿英镑(路透调查预估为逆差37亿英镑)，8月修正为逆差37亿英镑
* 9月整体商品与服务贸易逆差28.38亿英镑，8月修正后为逆差17.68亿
以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)
9月 8月 (前值) 预估
全球商品贸易收支 -9.821 -8.950 (-9.099) -9.40
出口 23.958 22.985 (23.168)
进口 33.779 31.935 (32.267)
对非欧盟贸易收支 -4.048 -3.700 (-3.587) -3.70
对欧盟28国贸易收支 -5.773 -5.250 (-5.512)
服务贸易收支 6.983 7.182 (7.182)
整体商品与服务贸易 -2.838 -1.768 (-1.917)
扣除石油及不稳定因素
的商品贸易收支 -8.514 -7.731 (-8.155) (完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申