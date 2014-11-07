更新版 2-中国汇市：人民币收弱于两周低位，美国非农出炉前市场做多美元

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 人民币收弱于两周低位 * 中间价续跌并创两个月低位 * 市场购汇稍偏多，尾盘随CNH回落 * 本周累计收低0.15% (更新报价和评论) 路透北京11月7日 - 中国人民币兑美元 周五收弱于两周新低，中间价继续刷 新两个月低位。盘间购汇稍偏多，尾盘时即期随CNH明显回落，交易人士称美国发布非农数 据前市场倾向做多美元。 “晚上要发非农数据嘛，美元不好说，说不定也要涨的。”一外资行交易员并称，受美 元多头影响，CNH回落后应该是出现一部分空头回补，并引发境内联动。 一股份行交易员亦称，CNH可能出现止损，快速回落后引起境内市场恐慌，“大家觉得C NH（美元价格）上去了，点差大了...还有一个，今天周五做多美元也不亏carry（息差）。 ” 人民币CNH下午跌幅较为明显，较上日收盘下跌最大达170个点子或0.28%，至6.1400元 。受其影响，境内CNY汇率亦跟随走弱，收盘于6.1229元，较上日收盘贬值0.17%。 全球汇市，美元指数周五触及四年新高，日内稍晚的美国就业数据将决定美国经济前景 ，也将左右美元近期走势。 市场认为由于美国经济稳定复苏，美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年将加息，美元 在此预期心理下表现强劲。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.1229 6.1123 -0.17% 中间价 6.1602 6.1565 -0.06% 成交额 158亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.75% (上限± 日高 日低 2%) 日内波动幅度(pips) 104 6.1137 6.1241 2014年来即期升贬值幅度 -1.13% 1年期美元/人民币掉期升水< 1460 CNY1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间17 今日 上日 :10 1年期NDF 6.2655/75 6.254 CNH即期 6.1360/90 6.122 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 倪蔚丹/李然；审校 黄凯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申