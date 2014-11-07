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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 17:22 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币收弱于两周低位，美国非农出炉前市场做多美元

* 人民币收弱于两周低位
    * 中间价续跌并创两个月低位
    * 市场购汇稍偏多，尾盘随CNH回落
    * 本周累计收低0.15%

 (更新报价和评论)
    路透北京11月7日 - 中国人民币兑美元 周五收弱于两周新低，中间价继续刷
新两个月低位。盘间购汇稍偏多，尾盘时即期随CNH明显回落，交易人士称美国发布非农数
据前市场倾向做多美元。
    
    “晚上要发非农数据嘛，美元不好说，说不定也要涨的。”一外资行交易员并称，受美
元多头影响，CNH回落后应该是出现一部分空头回补，并引发境内联动。
    
    一股份行交易员亦称，CNH可能出现止损，快速回落后引起境内市场恐慌，“大家觉得C
NH（美元价格）上去了，点差大了...还有一个，今天周五做多美元也不亏carry（息差）。
”
    
    人民币CNH下午跌幅较为明显，较上日收盘下跌最大达170个点子或0.28%，至6.1400元
。受其影响，境内CNY汇率亦跟随走弱，收盘于6.1229元，较上日收盘贬值0.17%。
        
    全球汇市，美元指数周五触及四年新高，日内稍晚的美国就业数据将决定美国经济前景
，也将左右美元近期走势。 
    
    市场认为由于美国经济稳定复苏，美国联邦储备理事会(美联储/FED)明年将加息，美元
在此预期心理下表现强劲。
        
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元       今日           上日     升贬
 即期成交价格               6.1229         6.1123   -0.17%
 中间价                     6.1602         6.1565   -0.06%
 成交额                     158亿美元               
                                                    
 日内相对于中间价最大波幅   0.75% (上限±  日高     日低
                            2%)                     
 日内波动幅度(pips)         104            6.1137   6.1241
 2014年来即期升贬值幅度     -1.13%                  
 1年期美元/人民币掉期升水<  1460                    
 CNY1Y=CFXS>                                        
                                                    
 离岸人民币市场,北京时间17  今日           上日     
 :10                                                
 1年期NDF                   6.2655/75      6.254    
 CNH即期                    6.1360/90      6.122    
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 倪蔚丹/李然；审校 黄凯)
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