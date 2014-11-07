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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 11:21 BJT

《焦点》瑞典与挪威货币迎来寒冬，通缩与油价大跌是根源

周四，瑞典克朗兑欧元 接近今年稍早触及的四年低位9.39克朗，而挪威克朗兑欧元 本周创下五年低点8.6755克朗。

2012年8月，瑞典克朗兑欧元录得12年高点8.1780克朗。就连同时创下10年高点7.25克朗的挪威克朗兑欧元，在2013年贬值逾10%后，今年也再度失守。

“油价正在下滑并拖累挪威克朗走低，”德国商业银行外汇策略师Esther Reichelt称，并表示这引发了对依赖石油的挪威经济的忧虑。

Reichelt表示，欧元/挪威走势表明，部分投机客认为下一步可能会是降息，而非挪威央行预计的2016年升息。

挪威央行官员已经表示，布兰特原油期货 正逼近可能重挫经济的水平。布兰特原油自6月以来已经下跌30%。央行预计2015年石油投资将出现大幅下滑。

因此分析师表示，尽管欧元疲弱，投资者仍可能会避开瑞典和挪威克朗，这与两年前不同--当时他们在欧元挣扎之际，抢购两种克朗以追逐更好收益和避险。

“除非油价走稳，否则最好还是做空挪威克朗，而且进一步宽松的可能性料将继续令瑞典克朗承压，”一家大型美国银行驻伦敦的交易员称。(完) (编译 李春喜/张涛/朱晓军；审校 高琦/艾茂林/张荻)
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