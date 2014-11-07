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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 11:03 BJT

路透基点：中国海外发展正自行安排100亿港元俱乐部贷款--TRLPC

路透香港11月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国海外发展有限公司(COLI)正自行安排一笔100亿港元（13亿美元）俱乐部贷款，用于再融资。

公司已经邀请13家银行参与此案：中国农业银行、中国银行、东亚银行、中国建设银行、星展银行、恒生银行、汇丰控股、工银亚洲、华侨银行、上海浦东发展银行、三井住友银行、大华银行和永亨银行。

消息人士称，该笔贷款包括三年期和五年期两部分，综合收益超过200个基点。

中国海外发展曾在2013年6月签署了一笔57.5亿港元短期俱乐部贷款，参与的四家银行是中国农业银行、中国银行、东亚银行和汇丰控股。那笔交易的综合收益在100-200基点区间的中端。

穆迪/标普/惠誉给予借款人的评级分别为Baa1/BBB+/BBB+。（完）

(编译 高琦 审校 杜明霞)
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