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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 11:16 BJT

韩国股市：早盘持平，有关日圆或引领韩元走贬的忧虑抑制投资人买兴

0225 GMT，韩股综合股价指数(KOSPI) 微跌0.02%至1,936.01点。

KOSDAQ指数 下的Daum Kakao 股价重挫4.3%，此前该公司在周五开盘前公布第三季获利大跌97%。

Daum Kakao表示，业绩数据仅体现Daum Communications的情况，后者为该公司10月1日与讯息应用软体公司Kakao合并之前的公司实体。(完)
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