英国金融：另类金融市场料将在明年飞速成长--研究

路透伦敦11月7日 - 周五公布的一项研究表明，英国的另类金融市场规模料将在今明两年分别成长逾一倍，因点对点(P2P)信贷、发票交易(invoice trading)和众筹等金融活动渐成主流。

这份由创新公益组织Nesta和剑桥大学公布的报告称，针对企业和消费者的另类金融市场规模料将在2014年达到17.4亿英镑(28亿美元)，2015年更是跳增至44亿英镑。

去年该市场总规模约为6.66亿英镑。

金融危机后银行削减对中小企业的信贷，迫使它们不得不寻找其他信贷来源，一大批金融服务提供商应运而生。

“随着本季度银行对中小企业贷款再度减少，另类金融飞速成长为一种重要的融资来源，也就不足为奇了，”Nesta研究员暨报告作者之一Liam Collins说。

研究认为，到2014年底，英国另类金融市场放贷人一年内向预计超过7,000家中小企业提供逾10亿英镑企业融资，占所有银行对这类企业全部信贷的2.4%。

该领域主要以P2P信贷活动为主，即投资者直接将资金贷放给企业或消费者，通常是通过网络平台完成。P2P规模在2014年共计将达到13亿英镑，发票交易和众筹分别达到2.7亿和8,400万英镑。

这个市场近来受到一些重要人物的关注。企业金融公司Perella Weinberg的执行长于今年加入P2P贷款公司Funding Circle的董事会，英国大型对冲基金Marshall Wace也成立了全球第一支上市的P2P投资信托 。

不过，研究显示，英国仍有将近半数人对另类金融市场一无所知，这个比例为42%。调查访问的中小企业中只有不到10%曾与另类金融平台接洽过融资事宜。(完)