美股业绩：美国银行第三季亏损扩大两倍，因认列外汇弊案法律费用

路透11月6日 - 美国银行 第三季亏损扩大两倍至2.32亿美元，因新增全球调查大型银行操纵外汇交易的相关法律支出。

多国监管机构正在调查外汇交易员涉嫌串谋操纵主要参考汇率的指控。

美银表示，与美国金融监管当局的和解谈判已进入深入阶段。

美银在一份公告指出，目前正在接受北美、欧洲及亚洲当局调查，但并未透露与哪些监管机构谈判。

纽约时报称，知悉调查人士指出美国方面的机构为通货监理局(OCC)及联邦储备理事会。

美银认列一笔4亿美元费用，净损因而提高至2.32亿美元，或每股亏损0.04美元，原先公布的财报为净损7,000万美元，或每股亏损0.01美元。

摩根大通 、花旗集团 、汇丰控股 、及苏格兰皇家银行 、瑞银集团 及德意志银行 都已表示，已为外汇调查的可能和解结局，拨备更多资金或调高费用预估。

美银股价盘后下跌约1%，至17.23美元。(完)