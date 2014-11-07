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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 11:37 BJT

香港个股：中国高速传动拟发行人民币债券，为现有债务再融资

路透香港11月7日 - 中国风电设备生产商--中国高速传动设备集团有限公司 周五称，该公司拟发行人民币有担保债券，主要为现有债务再融资。

该公司于联交所一份声明中称，债券发行完成与否须视乎市况及投资者需求而定。法国巴黎银行 、建银国际及澳新银行 为联席牵头经办人。

倘发行债券，公司拟将大部分款项净额用于偿还若干现有债券，余款作一般营运资金。

中国高速传动主要生产风机齿轮产品，据中期业绩报告显示，今年上半年录得收入39.5亿元人民币，同比增长50%，并由亏转盈赚2.35亿元。于6月末的资产负债比率为63.2%。

香港时间11:25，该股跌0.48%，报6.18港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)
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