《热点透视》金价跌势凶猛，多头指望其他市场动荡成救命稻草

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(本文作者为热点透视专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Ian Campbell；编译 朱晓军
路透伦敦11月6日 - 黄金曾高高在上鄙夷纸币，但现在却遭到后者的碾压。美元指数创下四年高点，同时金价陷入四年低谷，从高点下挫近40%至每盎司1,200美元下方。除非其他市场动荡能帮助黄金成为暂时避险资产，否则金价难逃很快跌破1,000美元的命运。
自10月中以来，金价在最新一波急跌中下滑100美元，这多少有点讽刺意味。虽然美国结束量化宽松(QE)是这次下跌的主因，但日本央行进一步放宽政策，只是让金价遭受进一步的打击，因日央行行动把美元兑日圆推升至七年高点。黄金可充当替代货币，在美元走贬、投资者寻求避险时体现魅力，现在情况则反了过来。要是美国最终升息，进一步支撑美元，那黄金更得提心吊胆。
黄金投机客还在出逃。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust的持仓量已经大降至六年新低。
中期来看还有点指望。金币价格走低吸引了买家。10月31日，美国铸币厂(U.S. Mint)出售了1,425,000盎司美国鹰洋银币(American Silver Eagle)，创1月以来单日最高。但2014年上半年全球金条和金币需求同比下降了49%。要卖出很多金币才可能改变需求状况。
对于一些金矿企业，金价目前已经低于生产成本。今年上半年金矿产量同比增长4%，但价格走低很可能会开始限制供应，最终带动价格回升。印度卢比走强也可能会有所帮助--该国是黄金重要市场。但是还没有消息显示，印度和中国的需求走强。
买家可能还在等待金价更低，而且他们这样做的理由也很充分。黄金最大的指望就是找到暂时的依靠。QE和零利率曾助黄金高涨，但现在全球债市和股市表现都不算太差。其他方面的恐慌也可能会让金价暂获喘息，但这也都非长久之计。(完) (译文审校 高琦)
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申