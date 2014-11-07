版本:
中国
货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 16:15 BJT

台湾数据：10月出口较去年同期微增0.7%，低于预期

路透台北11月7日 - 台湾财政部周五公布，10月出口金额较上年同期微增0.7%，低于市场预估的升4.6%。

财政部指出，10月出口金额269亿美元，较上年同月增1.9亿美元，其中以电子 产品、交通运输设备、光学器材增加较多，矿产品、塑橡胶及其制品、化学品则呈减少。

进口则较上年同期减1.4%，也低于市场预估的年升4.99%；贸易顺差为46.2亿美元。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

10月年变动率(%) 9月年变动率(%)

整体出口金额 +0.7 +4.7

--中国(含香港) +5.5 +3.6

--美国 +4.4 +8.8

--欧洲 -12.8 +1.2

--日本 +3.9 +11.7

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

2014年

10月 +0.7 -1.4 +46.2

9月 +4.7 +0.2 +35.0

8月 +9.6 +14.1 +41.1

7月 +5.8 +9.5 +26.1

6月 +1.2 +7.5 +18.9

5月 +1.4 -2.3 +52.9

4月 +6.2 +5.8 +25.3

3月 +2.0 +7.5 +19.5

2月 +7.9 +4.9 +15.7

1月 -5.3 -15.2 +29.7

注：r为修正值。(完)

参看台湾进出口数据新闻，请点选

参看台湾经济数据相关报导，请点选 (记者 林妙容; 审校 张喜良)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐