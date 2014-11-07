《分析师观点》台湾10月出口年增率0.7%逊预期，订单动能料递延至11月

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北11月7日 - 台湾财政部周五公布，10月出口金额较上年同期微增0.7%，低于市场预估的升4.6%。分析师认为，10月外销订单亮眼，但10月出口表现却不如预期，部分接单动能可能递延至11月出口。
财政部指出，10月出口金额269亿美元，较上年同月增1.9亿美元，其中以电子 产品、交通运输设备、光学器材增加较多，矿产品、塑橡胶及其制品、化学品则呈减少。
进口则较上年同期减1.4%，也低于市场预估的年升4.99%；贸易顺差为46.2亿美元。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
10月年变动率(%) 9月年变动率(%)
整体出口金额 +0.7 +4.7
--中国(含香港) +5.5 +3.6
--美国 +4.4 +8.8
--欧洲 -12.8 +1.2
--日本 +3.9 +11.7
**市场评论**
台新投顾分析师 王凯民：
这结果和市场看法有差距，因为根据10月强劲的订单来看，来自欧洲的笔电需求和行动装置的强劲需求，并未显现在10月的出口上，这部分可能与厂商海外生产比提高有关，也可能是订单迟延到下月才会显现。
预估第四季出口的表现会差一点，而景气灯号会降到绿灯、分数到绿灯下缘，但贸易顺差仍保持住，因此经济成长率不会和原先预估的差太多。
元富投顾总经分析师 许芷雁：
这次出口看来跟接单状况差很多，因为资通产品接单都外移，以致接单强、出口则弱了点，这是主要差异点，目前只剩电子类的半导体族群表现稍微好一点，矿产品部分则是价量齐跌，主要受累于东南亚需求不振，市场大多数并未非常看好进出口表现，维持台湾央行最快明年中旬升息的预期。
**市场反应**
--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收贬1.11角，报30.716。
--台股加权股价指数 收高0.24%至8,912.62点。
**相关连结**
--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)
**相关背景**
--主计总处8月将2014年经济成长率的预估上修至3.41%，而2014年出口预估微幅上修至年增3.21%、进口年增率则微幅下修至3.80%。
--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (撰写 台北记者组; 审校 张喜良)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申