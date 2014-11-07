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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 16:47 BJT

《分析师观点》台湾10月出口年增率0.7%逊预期，订单动能料递延至11月

路透台北11月7日 - 台湾财政部周五公布，10月出口金额较上年同期微增0.7%，低于市场预估的升4.6%。分析师认为，10月外销订单亮眼，但10月出口表现却不如预期，部分接单动能可能递延至11月出口。

财政部指出，10月出口金额269亿美元，较上年同月增1.9亿美元，其中以电子 产品、交通运输设备、光学器材增加较多，矿产品、塑橡胶及其制品、化学品则呈减少。

进口则较上年同期减1.4%，也低于市场预估的年升4.99%；贸易顺差为46.2亿美元。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

10月年变动率(%) 9月年变动率(%)

整体出口金额 +0.7 +4.7

--中国(含香港) +5.5 +3.6

--美国 +4.4 +8.8

--欧洲 -12.8 +1.2

--日本 +3.9 +11.7

**市场评论**

台新投顾分析师 王凯民：

这结果和市场看法有差距，因为根据10月强劲的订单来看，来自欧洲的笔电需求和行动装置的强劲需求，并未显现在10月的出口上，这部分可能与厂商海外生产比提高有关，也可能是订单迟延到下月才会显现。

预估第四季出口的表现会差一点，而景气灯号会降到绿灯、分数到绿灯下缘，但贸易顺差仍保持住，因此经济成长率不会和原先预估的差太多。

元富投顾总经分析师 许芷雁：

这次出口看来跟接单状况差很多，因为资通产品接单都外移，以致接单强、出口则弱了点，这是主要差异点，目前只剩电子类的半导体族群表现稍微好一点，矿产品部分则是价量齐跌，主要受累于东南亚需求不振，市场大多数并未非常看好进出口表现，维持台湾央行最快明年中旬升息的预期。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约在收盘时间公布，台币兑美元 收贬1.11角，报30.716。

--台股加权股价指数 收高0.24%至8,912.62点。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾财政部网站，网址为(www.mof.gov.tw)

**相关背景**

--主计总处8月将2014年经济成长率的预估上修至3.41%，而2014年出口预估微幅上修至年增3.21%、进口年增率则微幅下修至3.80%。

--台湾在全球科技业供应链居关键地位，为许多跨国品牌生产微晶片、笔记型电脑、电脑零组件、手机等电子产品。台湾的两大出口市场为中国和美国。(完) (撰写 台北记者组; 审校 张喜良)
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