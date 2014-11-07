《离岸人民币综述》沪港通未通香港RQFII额度告急，基金公司辗转腾挪

* 香港基金公司正设法提高现有RQFII额度的使用效率

* 部分基金将释放额度转移至更受欢迎产品

* 有基金寻求使用外国合作方额度

* 易方达香港在美国推出挂钩中国信用债市场短融指数的ETF

作者 李然

路透北京11月7日 - 香港RQFII（人民币合格境外机构投资者）额度紧缺，正迫使基金公司设法提高现有额度的使用效率。在新额度获批之前，也许会有更多更高收益的产品应运而生。

不少基金公司选择在现有产品组合之前腾挪空间，把有限的额度投入到更受欢迎的产品。市场期盼已久的沪港通未能于10月底准时推出，也使这些基金公司调整策略的压力更大。

“我们现在已经用掉大概97-98%的额度，说实话还是有挑战性的。”中国最大的RQFII基金--南方东英(CSOP)资产管理公司副首席营销官王轶丁说，目前南方东英的做法是把客户赎回后、或部分不太适合市场的产品所释放出来的额度，转移到更好的产品上去。

该基金公司目前拥有461亿元额度，约占香港总额度2,700亿元的15%，其产品包括投资于中国A股市场和国债的ETF（交易所交易基金）。

华夏基金香港公司也有采取了类似对策。此外该公司还在考虑，如果外国合作方能够申请到RQFII额度，华夏基金有意协商使用对方额度，在沪港通推出之前，这不失为一个扩展额度的方式。

把目光移至收益率更高的新产品也是方法之一。中国第四大公募基金公司--易方达旗下易方达资产管理（香港）公司近期将在美国上市首只挂钩中国信用债市场短融指数的ETF(交易所交易基金)，据易方达资料，截止10月20日该指数加权平均到期收益率为4.66%。

易方达香港投资总监及副行政总裁章强周四在接受路透电话专访时介绍，这只ETF需将投资者的美元资金，兑换成离岸人民币后，再通过RQFII机制，进入中国银行间市场投资短融等标的，因此其RQFII额度就成为该只ETF未来规模成长空间的制约因素之一。

“初期预留了20亿人民币的额度，”章强说，目前易方达不担心RQFII额度受限的问题。现在公司为此产品预留了一定的额度，并且后期还会根据产品发行情况追加规模，但是最后如果香港的总规模迟迟不能增加，那该产品规模扩大将受限。

中国央行周一称，将RQFII试点地区扩大到卡塔尔，初期投资额度为300亿元人民币；而外管局最新数据显示，截止10月30日，已批准RQFII 91家，获批额度共计2,944亿元人民币，较上月增加111亿元。

（路透香港陈敏、北京张晓翀对此文均有贡献）

离岸人民币债券主要发行列表...........................请点选:

台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

香港跨境贸易人民币结算和存款资料一览.................请点选:

中国跨境贸易人民币结算和直接投资一览.................请点选:

以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 74,661.0 228

2. 渣打 47,415.0 152

3. 星展 23,753.4 66

4. 法巴 21,441.8 74

5. 中国银行 18,516.3 36

**本周市场动态**

--台湾央行周四表示，已居中协调中国银行 总行将调高台资银行大陆分支拆借额度2-2.5倍，充分支持台资银行大陆分/子行的流动性。

--香港财政司司长曾俊华周三总结三天访京行程时表示，希望尽快增加香港人民币合格境外机构投资者（RQFII）额度以及取消香港居民兑换人民币限制。

--熟知加拿大政府与中国官员谈判情况的消息人士周二表示，加拿大料将敲定成立人民币清算中心的协议，且预期将在总理哈珀本周稍晚访华时宣布。

--按市值计中国第四大银行--中国银行周二发布的2014年度人民币国际化业务白皮书显示，本年度受访企业对人民币国际化地位和人民币跨境流通使用水平的预期更加积极乐观；实际跨境交易中使用人民币结算的比例稳步提高；跨境人民币使用意愿持续高涨。

--中国财政部周一发布公告称，将于11月17日当周在香港发行120亿元人民币国债，期限包括2年、3年、5年和10年期，发行后将继续在香港交易所挂牌上市交易。 （完）