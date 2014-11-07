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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 12:15 BJT

澳新汇市：新西兰元扩大跌幅，兑美元触及近两年半低点

路透惠灵顿11月7日 - 新西兰元兑美元周五跌至近两年半低点，美元在今日稍晚的美国非农就业报告公布前全线上涨。

新西兰元兑美元 一度低见0.7662，为2012年6月以来最低，新西兰元追随澳元 稍早挫至四年低位的跌势。(完)

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