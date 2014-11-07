《路透晚报》--11月7日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》中国央行政策工具推陈出新，MLF问世助力定向宽松

随着三季度货币政策执行报告发布，中国央行于9月和10月两次向商业银行大规模“放水 ”行为终于揭开面纱。不过不同于市场此前广泛预期的SLF(常备借贷便利)操作，央行两次 使用的均是其最新创设的MLF(中期借贷便利)。

--《焦点》中国外汇储备告别高增长，战略性资本输出提供新选择

规模近4万亿美元的中国外汇储备正在告别激增岁月，然而国际形势风云变幻及主要储备货币波动，凸显管理全球最大外储资产仍须如履薄冰。这也促使中国政府从战略层面上鼓励资本输出，以提高这笔巨额国民财富的配置效率。

--《综述》土改操作不易令中国新型城镇化梦想难照进现实

中国寄望推进新型城镇化释放巨大内需，以拉动经济的梦想恐面临壮志难酬的风险，因为城镇化绕不开土地制度改革，而现实中如何推进土地制度改革却是难上加难。

--《中国数据观测》10月出口续两位数增长但低于上月，贸易顺差持续走高

--《中国数据观测》10月工业、投资料低位企稳动能放缓，PPI降幅扩大

--《中国数据观测》10月新增人民币贷款季节性回落，M2同比增速低位持稳

--台湾10月出口年增率0.7%逊预期，订单动能料递延至11月

台湾财政部周五公布，10月出口金额较上年同期微增0.7%，低于市场预估的升4.6%。分析师认为，10月外销订单亮眼，但10月出口表现却不如预期，部分接单动能可能递延至11月出口。

--香港房地产：9月私人住宅楼价连升六个月再创新高，10月升势料减速

香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，今年9月全港私人住宅楼价连续第六个月上涨，按月升1.84%，续创历史新高。美联集团 1200.HK 数据显示，10月份楼市亦持续按月再升约0.8%，但升幅为五个月来最少。

--中日关系：双方认识到钓鱼岛问题存在不同主张，同意重启对话--新华

中国外交部周五称，中国和日本双方认识到围绕钓鱼岛等东海海域近年来出现的紧张局势存在不同主张，并同意通过对话磋商防止局势恶化，建立危机管控机制并避免发生不测事态。

【金融】

--《焦点》中国黄金和珠宝出口额激增，暗示热钱流入可能抬头

中国黄金和珠宝出口骤然增加，可能说明通过提高出口商品发票价格，让投机性资金入境的行为抬头，这提高了央行再次采取行动压低人民币汇率以惩罚投机客的可能性。

--亚洲金融：PPP等多元方式有望成为亚投行融资模式--发改委专家

中国国家发改委对外经济研究所国际经济合作室主任张建平表示，亚洲基础设施投资银行(AIIB)的金融规则设计将在借鉴中国经验和适用发展中经济体经验的同时，参考现有惯例和国际通用规则，PPP(公私合作关系)等多元方式有望成为亚投行基础设施项目的融资模式。

--《台湾金融市场一周展望》欧日连手宽松掀亚币竞贬，美元续涨尚待非农加持

日本扩大量化宽松效应至今余波荡漾，欧洲央行也暗示可能再祭出宽松政策，激励国际美元涨势凌厉，掀起亚币竞贬态势暂难止歇，短线强势美元氛围扭转不易，只不过连涨多时的美元续涨仍需寻求今日稍晚公布的美国非农就业数据支撑，也将牵动台湾股、债后市。

【固定收益】

--《中国信用市场观察》存贷比制度拉长融资成本下降时滞

中国央行不断通过中期借贷便利（MLF）等工具提供流动性支持之际，三季度贷款加权平均利率不降反升，加上金融体系杠杆率下降和超储率上升局面并存，反映引导降低企业融资成本的效果仍受制于贷存比约束，有必要加速改革甚至取消。

--中国票据市场：转贴利率本周小幅反弹，报价与成本倒挂引发机构离场

中国票据市场本周转贴利率小幅反弹。月初机构有一定收票需求，周初转帖利率曾延续上周跌势继续小降，但实际票据报价已和资金成本形成倒挂，导致部分机构暂离场观望，等候价格合理回归，本周后段转帖利率小幅上扬。

--中国货币市场：主要回购利率波动有限，各期限品种供给均宽松

中国银行间资金市场周五主要回购利率 CNREPO=CFXS 波动有限，根据亚太经合组织(APEC)领导人会议召开期间的安排，部分大行交易员今日开始调休，但为安抚市场情绪，主要融出机构的资金供给并未减少，此前略显供不应求的隔夜品种，今日也不紧张。

--中国债市动态：10年国开债收益率创逾两年新低，央行承认MLF鼓舞热情

受中国央行货币政策报告首度公开承认MLF等信息鼓舞，银行间债市周五早盘再现一波小行情。其中10年国开债收益率一度跌破4%整数关口，创到期收益率曲线逾两年新低，国债期货主力合约也录得较为可观涨幅。

--中国债市：央行建立全口径债券统计制度，强化部际协调监管合作

随着中国债券市场创新品种日渐增多，市场亟需规范的全口径债券统计。中国央行周四联合证监会发布公告称，建立债券统计制度，加强债券市场部际协调监管合作；不过分析人士认为，初期料对社会融资规模中的债券分项影响有限。

--中港个股：中行境外发行30亿美元二级资本债券，规模为中资银行最大

按市值计中国第四大银行--中国银行周四称，该行境外二级资本债券已成功完成发行定价，最终发行规模为30亿美元，票面利率5%，期限10年。为迄今中国商业银行在国际市场上发行规模最大的二级资本债券。

【外汇】

--《离岸人民币综述》沪港通未通香港RQFII额度告急，基金公司辗转腾挪

香港RQFII（人民币合格境外机构投资者）额度紧缺，正迫使基金公司设法提高现有额度的使用效率。在新额度获批之前，也许会有更多更高收益的产品应运而生。

--中国汇市：人民币早盘随中间价走低，美元强势下购汇盘稍偏多

中国人民币兑美元 CNY=CFXS 周五早盘走低，中间价继续刷新两个月低位，主受隔夜美元指数跳涨至四年高点影响。交易员表示，早盘成交比较清淡，供求较为均衡。

--路透专访：易方达在北美首推挂钩人民币短融ETF，瞄准资产配置需求

中国第四大公募基金公司--易方达旗下易方达资产管理（香港）公司近期将在美国上市首只挂钩中国信用债市场短融指数的ETF(交易所交易基金)，以满足北美市场日益提高的配置人民币资产及提高短期资金收益的需求。

--离岸人民币：中行将调高台资行大陆分支拆借额度2-2.5倍--台湾央行

台湾央行周四表示，已居中协调中国银行 3988.HK 601988.SS 总行将调高台资银行大陆分支拆借额度2-2.5倍，充分支持台资银行大陆分/子行的流动性。

--离岸人民币：憧憬沪港通开闸人民币需求大增，港银行上调利率抢存款

憧憬沪港通临近通车，香港投资者对人民币的 需求也大大增加。近日，香港各家银行纷纷提高人民币存款利息，以抢占更多存款。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指冲高回落震荡收跌，前期头部压力仍大制约大盘

中国股市沪综指周五冲高回落，震荡收跌，盘中一度在金融地产等权重股带领下冲击逾两年半高点。分析师指出，经济基本面不支持大盘蓝筹股持续上涨，同时小盘成长股升幅已大，年底仍面临一定回调压力，且前期头部压力仍大制约大盘，市场处于上下两难境地。

--《技术分析》中国股市沪综指仍面临前期头部压力制约

中国股市沪综指本周震幅明显加大，高位卖压仍然沉重。技术面显示，前期头部压力仍制约大盘，小时线指标逐渐趋向背离，个股下跌宽度加大，人为护盘拉抬亦难抵此前累积的大量获利抛压，后市料以震荡回落为主；中线看，本周高位再现十字星，显示多空分歧明显，调整需求不减。

--《中国大宗商品综述》“APEC蓝”促环保加码，钢价短期向上但难反转

本周APEC会议期间北京出现的久违蓝天让“APEC蓝”一夜成为流行词，然首都恐在今后两天再被雾霾袭击的天气预报，正刺激环保措施全面升级，其中周边钢厂仍是监控重点，趋紧的停产限产措施料提升短期钢价反弹空间，但尚难扭转中长期疲态。

--中国个股：墨西哥取消中国铁建牵头团队的高铁合约

墨西哥宣布取消由中国企业牵头团队兴建一条数十亿美元高铁的合约，因为得标团队为唯一竞标者，引发抨击；这项取消合约决定为墨西哥总统培尼亚下周出访中国投下阴影。

--中澳贸易：中国将签协议，每年从澳洲进口100万头活牛