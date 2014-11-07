台湾债市：公债RP利率持平，公债交割并未紧缩市场资金

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北11月7日 - 台湾债券市场公债附买回(RP)利率周五稳于近期水位。交易商指出，今日虽有350亿台币的公债交割，但因银行业标走快四成三，而他们并不缺资金，这使交割因素并未使整体资金短少。
交易员指出，证券商标的少，这期公债融资需求低。此外今日投信多钱，寿险也来询问有没有券，周末的资金情势稳定宽松。
〞今天其实蛮清淡的，没有公债交割的紧张感，〞一位证券商交易员说。
也有交易员说，下周一有AT&T高达12.95亿美元的国际板债券要交割，寿险通常会提前筹钱，但今日并未感觉有特别大的解约压力。
下周的公司债交割因素有：周一AT&T高达12.95亿美元债交割，还有乡林建设16.8亿台币公司债交割；周二南亚 公司债50亿台币，凯基证券公司债2亿，周三有雅新5亿台币。而农业金库8亿台币则要还本付息。
今日除了公债发行之外，还有健乔信元 可转换公司债发行，金额5亿台币。
今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；公司债今日成交0.63-0.64%，也持平上日。
票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%；票券商的极短天期利率在0.48-0.50%。主要成交利率约同上日。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申