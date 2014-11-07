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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 12:17 BJT

台湾债市：公债RP利率持平，公债交割并未紧缩市场资金

路透台北11月7日 - 台湾债券市场公债附买回(RP)利率周五稳于近期水位。交易商指出，今日虽有350亿台币的公债交割，但因银行业标走快四成三，而他们并不缺资金，这使交割因素并未使整体资金短少。

交易员指出，证券商标的少，这期公债融资需求低。此外今日投信多钱，寿险也来询问有没有券，周末的资金情势稳定宽松。

〞今天其实蛮清淡的，没有公债交割的紧张感，〞一位证券商交易员说。

也有交易员说，下周一有AT&T高达12.95亿美元的国际板债券要交割，寿险通常会提前筹钱，但今日并未感觉有特别大的解约压力。

下周的公司债交割因素有：周一AT&T高达12.95亿美元债交割，还有乡林建设16.8亿台币公司债交割；周二南亚 公司债50亿台币，凯基证券公司债2亿，周三有雅新5亿台币。而农业金库8亿台币则要还本付息。

今日除了公债发行之外，还有健乔信元 可转换公司债发行，金额5亿台币。

今日证券商月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，持平上日；公司债今日成交0.63-0.64%，也持平上日。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.45%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%；票券商的极短天期利率在0.48-0.50%。主要成交利率约同上日。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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