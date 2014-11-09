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亚洲 | 2014年 11月 10日 星期一 07:33 BJT

****主要国家经济指标预测--11月10日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                                公布时段       预估值      前值
    
    11月10日(一)
    
    0030  澳洲房屋融资                                       9月            --       -0.9%
              投资性房屋融资                                                --       -0.1% 
    0900  意大利工业生产(较前月)                             9月           -0.2%     +0.3%
                        (较上年同期)                                       -0.7%     -0.7%
    0930  欧元区Sentix投资者信心指数                        11月          负13.5    负13.7
    1315  加拿大房屋开工年率(万户)                          10月            --       19.73
    1400  美国就业趋势指标                                  10月            --       121.7
    2145  新西兰电子卡零售销售(较前月)                      10月            --       -0.1%
                       (较上年同期)                                         --       +5.4%
    2350  日本银行放款(较上年同期)                          10月            --       +2.3%
    2350  日本未经季节调整经常帐(亿日圆)                     9月            --   盈余2,871
    
    11月10-13日
    2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月)                    10月            --       +0.2%
                            (较上年同期)                                    --       +4.1%    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                               公布时段         现值       预估值
    
    11月7日(五)
    
    0645  瑞士失业率(未经季节调整)                            10月         3.1%         3.1%    
    
                     (经季节调整)                                          3.2%         3.2%    
    
    0700  德国工业生产(较前月)                                 9月        +1.4%        +2.0%    
   
    0700  德国经季节调整出口(较上月)　　　　　       　　　　  9月　　    +5.5%       +1.85%    
   
    　　　　　          进口(较上月)                                      +5.4%        +0.8%    
   
    　　　　　          贸易收支(亿欧元)                                顺差185      顺差185    
  
    0745  法国预算收支(亿欧元)                                 9月      赤字805         --      
          法国工业生产(较前月)                                 9月         持平        -0.2%    
   
          法国工业投资                                       第四季         -3%         --      
    
          法国经季节调整贸易收支(亿欧元)                       9月       逆差47         --      
  
          法国进口(亿欧元)                                                  415         --      
 
          法国出口(亿欧元)                                                  368         --      
  
    0815  瑞士零售销售(较上年同期)                             9月        +0.3%         --      
    0930  英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)　　　　        　　 9月　  逆差40.48       逆差37   
    　　　　　全球贸易收支(亿英镑)                                    逆差98.21       逆差94    
    1330  美国非农就业岗位(万个)                              10月     增加21.4     增加23.1    
 
              民间就业岗位(万个)                                       增加20.9     增加22.2    
 
              制造业就业岗位(万个)                                      增加1.5      增加1.0    
   
              政府就业岗位(万个)                                        增加0.5          --     
  
              失业率                                                       5.8%         5.9%    
     
              平均时薪                                                    +0.1%        +0.2%    
     
              平均每周工时                                                 34.6         34.6    
     
              就业参与率                                                  62.8%          --     
    
    1330  加拿大就业变动(万人)                                10月     增加4.31      减少0.5    
 
                失业率                                                     6.5%         6.8%    
                    
    2000  美国消费者信贷(亿美元)                               9月     增加159.2   增加151.0(完)
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