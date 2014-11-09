主要国家经济指标预测--11月10日****

金属期市：铅价触及近两周最高，因库存降至逾一年最低
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月10日(一) 0030 澳洲房屋融资 9月 -- -0.9% 投资性房屋融资 -- -0.1% 0900 意大利工业生产(较前月) 9月 -0.2% +0.3% (较上年同期) -0.7% -0.7% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 负13.5 负13.7 1315 加拿大房屋开工年率(万户) 10月 -- 19.73 1400 美国就业趋势指标 10月 -- 121.7 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 -- -0.1% (较上年同期) -- +5.4% 2350 日本银行放款(较上年同期) 10月 -- +2.3% 2350 日本未经季节调整经常帐(亿日圆) 9月 -- 盈余2,871 11月10-13日 2100 新西兰REINZ房屋价格指数(较前月) 10月 -- +0.2% (较上年同期) -- +4.1% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月7日(五) 0645 瑞士失业率(未经季节调整) 10月 3.1% 3.1% (经季节调整) 3.2% 3.2% 0700 德国工业生产(较前月) 9月 +1.4% +2.0% 0700 德国经季节调整出口(较上月) 9月 +5.5% +1.85% 进口(较上月) +5.4% +0.8% 贸易收支(亿欧元) 顺差185 顺差185 0745 法国预算收支(亿欧元) 9月 赤字805 -- 法国工业生产(较前月) 9月 持平 -0.2% 法国工业投资 第四季 -3% -- 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 9月 逆差47 -- 法国进口(亿欧元) 415 -- 法国出口(亿欧元) 368 -- 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 9月 +0.3% -- 0930 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 9月 逆差40.48 逆差37 全球贸易收支(亿英镑) 逆差98.21 逆差94 1330 美国非农就业岗位(万个) 10月 增加21.4 增加23.1 民间就业岗位(万个) 增加20.9 增加22.2 制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加1.0 政府就业岗位(万个) 增加0.5 -- 失业率 5.8% 5.9% 平均时薪 +0.1% +0.2% 平均每周工时 34.6 34.6 就业参与率 62.8% -- 1330 加拿大就业变动(万人) 10月 增加4.31 减少0.5 失业率 6.5% 6.8% 2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加159.2 增加151.0(完)
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铅价格周五触及近两周最高，因库存不断减少，令投资人愈发担心LME铅的可获得性。
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路透4月28日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 263.1 18 263.7 3 * 6月 235.4 68 234.5 19 * 7月 226 153 226.7 22 * 8月 222.1 396 222.5 59 * 9月 219.1 2,801 219 487 * 10月 217.3 5,317 216.6 911 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000G