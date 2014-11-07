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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 12:22 BJT

《汇市简讯》新西兰元兑美元缓慢小跌，0.7620料为下道支撑

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* 新西兰元兑美元跌破近期低位0.7668，至新低0.7662

* 亚洲时段没有什么重大事件，汇价缓慢小幅下跌

* 尽管新西兰元处在数年低位附近，但缺少买家

* 交易商认为汇价仍将下跌，2012年6月8日低位0.7620为下道支撑

(完)

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