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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 12:23 BJT

日本橡胶: 10月31日止日本生胶库存下降8.8%

路透东京11月7日 - 日本橡胶贸易协会周五公布的数据显示，10月31日止的10日内，日本生胶库存下降8.8%，至10,909吨。

以下为分类库存数据(单位:吨):

种类 10月31日 10月20日 10月10日 9月30日 9月20日 9月10日

生胶 10,909 11,965 12,528 13,910 14,251 14,948

天然乳胶 531 576 577 620 536 528

合成胶(固体) 929 991 992 1,005 1,005 920

合成乳胶(D.R.C.) 45 45 69 69 69 69

(完) (编译 朱晓军；审校 许娜)
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