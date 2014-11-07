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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 12:32 BJT

中国货币市场：主要回购利率波动有限，各期限品种供给均宽松

路透上海11月7日 - 中国银行间资金市场周五主要回购利率 波动有限，根据亚太经合组织(APEC)领导人会议召开期间的安排，部分大行交易员今日开始调休，但为安抚市场情绪，主要融出机构的资金供给并未减少，此前略显供不应求的隔夜品种，今日也不紧张。

交易员认为，根据目前市况来看，APEC会议对资金面影响不大，下周亦无新股申购和缴税等走款压力，资金面预期乐观。

“资金很宽松，隔夜也松的，还有减点出的。”华东一商业银行交易员称。

她表示，周四午后市场一度略有担忧，唯恐因APEC会议资金供给会受到影响，但早间国开行已通过中介向市场传达信息，仍会继续出钱，今日各个期限均有供应，邮储银行也提供七天和14天品种，明显缓解了市场情绪。

11月5日-11日，中国将在北京主办2014年APEC领导人会议周活动。期间，11月5日-6日举行最后一次高官会，11月7日-8日举行APEC第26届部长级会议，11月10日-11日举行APEC第22次领导人非正式会议。

为保证APEC会议顺利举行，北京市决定，11月7日-12日，在京中央和国家机关、事业单位和社会组织以及北京市机关、事业单位和社会团体进行调休放假。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5818 2.6011 -1.93

七天 3.1711 3.1509 +2.02

14天 3.7624 3.7775 -1.51

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.2000 2.2800 +192.00

七天 3.4000 2.8050 +59.50

14天 3.4600 3.3000 +16.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7400 2.6600 +8.00

七天 3.2500 3.1800 +7.00

14天 3.7700 3.7100 +6.00

Shibor

其中:隔夜 2.5690 2.5580 +1.10

七天 3.1010 3.1180 -1.70

三个月 4.3813 4.4030 -2.17

----------------------------------------------------------(完) (发稿 丁淑琴；审校 林高丽)
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