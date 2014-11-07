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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 18:02 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月7日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================

2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *海大集团 10 2 12 11/12簿记建档 平安银行 AA 11/13 11/14

广发证券 ======================================================================================= *武汉国裕物 11 2 12 11/12簿记建档 浦发银行 AA- 11/13 11/14 流产业集团 ======================================================================================= *永泰能源 60 15 12 11/12簿记建档 兴业银行 AA 11/13 11/14

======================================================================================= *湖北省联合 28 14 12 11/12簿记建档 浦发银行 AA+ 11/13 11/14 发展投资集团 ======================================================================================= *宁德市国有 14 3 12 11/12簿记建档 兴业银行 AA 11/13 11/14 资产投资经营 ======================================================================================= *华能国际 50 50 12 11/14簿记建档 中国银行 AAA 11/18 11/19

======================================================================================= *宝钢金属 13 7 9 11/14簿记建档 招商银行 AA+ 　 11/17 11/18 ======================================================================================= 本溪北营 30 30 12 11/11簿记建档 广发银行 AA 11/12 11/13 钢铁集团 民生银行 ======================================================================================= 中油金鸿天然气 5 2 12 11/11簿记建档 民生银行 AA- 11/12 11/13 输送有限公司 ======================================================================================= 龙岩工贸 8 4 12 11/11簿记建档 国开行 AA 　　11/12 11/13 发展集团 ======================================================================================= 新疆生产建设 10 5 12 11/11簿记建档 浦发银行 AA+ 11/13 11/14 兵团国有资产经营公司 ======================================================================================= 国电大渡河 10 2 12 11/13簿记建档 农业银行 AA+ 11/14 11/17 流域水电开发 中国银行 ======================================================================================= 嘉兴市实业 14 2 12 11/13簿记建档 平安银行 AA 11/14 11/17 资产投资集团 华夏银行 ======================================================================================= 株州高科集团 15 8 12 11/13簿记建档 广发银行 AA 11/14 11/17

招商银行 ======================================================================================= 云南锡业集团 36 16 12 11/17簿记建档 中信银行 AA 11/19 11/20

建设银行 =======================================================================================

3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *内蒙古高 10 10 5 11/14簿记建档 兴业银行 AA+ 11/17 11/18 等级公路建设开发 ======================================================================================= *东方市场 10 3 5 11/14簿记建档 民生银行 AA 11/17 11/18

建设银行 ======================================================================================= *河南铁路 15 15 15 11/14簿记建档 浦发银行 AA+ 11/18 11/19 投资(附第七年末发行人调整利率选择权和投资人回售权) 中信银行 ======================================================================================= *冀中能源 16 6 3 11/14簿记建档 中国银行 AA 11/18 11/19 峰峰集团 (冀中能源集团提供担保) ======================================================================================= *山东高速 25 25 10 11/14簿记建档 平安银行 AAA 11/17 11/18 集团(附第五年末发行人调整利率选择权和投资人回售权) 中金公司 ======================================================================================= *甘肃省公路 40 10 7 11/17簿记建档 光大银行 AA+ 11/18 11/19 航空旅游投资集团 ======================================================================================= *国家电网 100 100 3 11/18簿记建档 农业银行 AAA 11/19 11/20

中国银行 ======================================================================================= 新疆前海 9 4 5 11/10簿记建档 浦发银行 AA 11/12 11/13 集团 ======================================================================================= 山西乡宁 6 6 3 11/11簿记建档 工商银行 AA- 11/12 11/13 焦煤集团 ======================================================================================= 山东三星集团 10 3 3 11/12簿记建档 兴业银行 AA 11/13 11/14 ======================================================================================= 亨通集团 5 5 5 11/12簿记建档 中信银行 AA 11/14 11/17 ======================================================================================= 吴江经济技术 8 8 5 11/13簿记建档 中信银行 AA 11/17 11/18 开发区发展总公司 ======================================================================================= 宿迁产业 25 10 8 11/13簿记建档 兴业银行 AA+ 11/14 11/17 发展集团 (第5年末发行人上调票面利率选择权) ======================================================================================= 镇江新区 18 8 5 11/13簿记建档 中信银行 AA 11/17 11/18 经济开发总公司 民生银行 ======================================================================================= 凌云股份 5 5 3 11/13簿记建档 工商银行 AA 11/14 11/17

======================================================================================= 国电电力 27 17 永续中票 11/14簿记建档 农业银行 AAA 11/17 11/18

中金公司

(第5年末及其后每个付息日附发行人赎回权)

(首个票面利率重置日起每满5年之各日为票面利率重置日 ) =======================================================================================

4.以下为将发行或申请发行集合票据:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 吴芳； 审校 李宏薇)
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