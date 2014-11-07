《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--11月7日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *海大集团 10 2 12 11/12簿记建档 平安银行 AA 11/13 11/14
广发证券 ======================================================================================= *武汉国裕物 11 2 12 11/12簿记建档 浦发银行 AA- 11/13 11/14 流产业集团 ======================================================================================= *永泰能源 60 15 12 11/12簿记建档 兴业银行 AA 11/13 11/14
======================================================================================= *湖北省联合 28 14 12 11/12簿记建档 浦发银行 AA+ 11/13 11/14 发展投资集团 ======================================================================================= *宁德市国有 14 3 12 11/12簿记建档 兴业银行 AA 11/13 11/14 资产投资经营 ======================================================================================= *华能国际 50 50 12 11/14簿记建档 中国银行 AAA 11/18 11/19
======================================================================================= *宝钢金属 13 7 9 11/14簿记建档 招商银行 AA+ 11/17 11/18 ======================================================================================= 本溪北营 30 30 12 11/11簿记建档 广发银行 AA 11/12 11/13 钢铁集团 民生银行 ======================================================================================= 中油金鸿天然气 5 2 12 11/11簿记建档 民生银行 AA- 11/12 11/13 输送有限公司 ======================================================================================= 龙岩工贸 8 4 12 11/11簿记建档 国开行 AA 11/12 11/13 发展集团 ======================================================================================= 新疆生产建设 10 5 12 11/11簿记建档 浦发银行 AA+ 11/13 11/14 兵团国有资产经营公司 ======================================================================================= 国电大渡河 10 2 12 11/13簿记建档 农业银行 AA+ 11/14 11/17 流域水电开发 中国银行 ======================================================================================= 嘉兴市实业 14 2 12 11/13簿记建档 平安银行 AA 11/14 11/17 资产投资集团 华夏银行 ======================================================================================= 株州高科集团 15 8 12 11/13簿记建档 广发银行 AA 11/14 11/17
招商银行 ======================================================================================= 云南锡业集团 36 16 12 11/17簿记建档 中信银行 AA 11/19 11/20
建设银行 =======================================================================================
3.以下为将发行或申请发行的中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *内蒙古高 10 10 5 11/14簿记建档 兴业银行 AA+ 11/17 11/18 等级公路建设开发 ======================================================================================= *东方市场 10 3 5 11/14簿记建档 民生银行 AA 11/17 11/18
建设银行 ======================================================================================= *河南铁路 15 15 15 11/14簿记建档 浦发银行 AA+ 11/18 11/19 投资(附第七年末发行人调整利率选择权和投资人回售权) 中信银行 ======================================================================================= *冀中能源 16 6 3 11/14簿记建档 中国银行 AA 11/18 11/19 峰峰集团 (冀中能源集团提供担保) ======================================================================================= *山东高速 25 25 10 11/14簿记建档 平安银行 AAA 11/17 11/18 集团(附第五年末发行人调整利率选择权和投资人回售权) 中金公司 ======================================================================================= *甘肃省公路 40 10 7 11/17簿记建档 光大银行 AA+ 11/18 11/19 航空旅游投资集团 ======================================================================================= *国家电网 100 100 3 11/18簿记建档 农业银行 AAA 11/19 11/20
中国银行 ======================================================================================= 新疆前海 9 4 5 11/10簿记建档 浦发银行 AA 11/12 11/13 集团 ======================================================================================= 山西乡宁 6 6 3 11/11簿记建档 工商银行 AA- 11/12 11/13 焦煤集团 ======================================================================================= 山东三星集团 10 3 3 11/12簿记建档 兴业银行 AA 11/13 11/14 ======================================================================================= 亨通集团 5 5 5 11/12簿记建档 中信银行 AA 11/14 11/17 ======================================================================================= 吴江经济技术 8 8 5 11/13簿记建档 中信银行 AA 11/17 11/18 开发区发展总公司 ======================================================================================= 宿迁产业 25 10 8 11/13簿记建档 兴业银行 AA+ 11/14 11/17 发展集团 (第5年末发行人上调票面利率选择权) ======================================================================================= 镇江新区 18 8 5 11/13簿记建档 中信银行 AA 11/17 11/18 经济开发总公司 民生银行 ======================================================================================= 凌云股份 5 5 3 11/13簿记建档 工商银行 AA 11/14 11/17
======================================================================================= 国电电力 27 17 永续中票 11/14簿记建档 农业银行 AAA 11/17 11/18
中金公司
(第5年末及其后每个付息日附发行人赎回权)
(首个票面利率重置日起每满5年之各日为票面利率重置日 ) =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 吴芳； 审校 李宏薇)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申