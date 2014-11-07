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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 16:56 BJT

香港数据：截至10月底止外汇储备资产微降至3,254亿美元--金管局

路透香港11月7日 - 香港金融管理局（HKMA）周五公布，截至今年10月底止，官方外汇储备资产为3,254亿美元，较9月底减少4亿美元。

2014年10月底及9月底并无未交收外汇合约。

为数3,254亿美元的外汇储备资产总额，相当于香港流通货币的7倍多，或港元货币供应M3约48%。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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