《热点透视》美国求职市场“虚”席以待，雇用低迷亮出真相

(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Stephanie Rogan 编译 洪曦

路透纽约11月6日 - 企业发布了招聘岗位，劳动力也不缺，可美国企业雇用员工的速度却在放缓。欢迎来到美国，一个就业市场存在虚旺症状的国家。

根据美国劳工统计局，截至8月底美国共有480万个空缺职位，是2001年1月以来最高的数量。与此同时，8月的雇用率却放缓至3.3%。

低工资、低技能要求的工作最能体现差距。受教育程度较低者，其失业率相对最高--未完成高中学业者失业率达到8.4%，相比之下完成大学教育者的失业率为2.9%，暗示企业并不真的急于增加人手。

政界人士和雇主将原因直接归咎于缺少掌握技能的劳动力。但数据表明事实并非如此。自2007年以来，空缺职位与雇用活动间差距加大，主要集中在零售、酒店与食品服务业，这些行业对教育程度的要求并不高，但低教育程度者的失业率要比曾接受大学教育者的竞争对手高出近一倍。

工资停滞不前，则是画出了一个更大的问号。如果雇主真的难以找到员工，那么很可能会愿意提高工资。然而过去10年，高中教育程度劳动人群的工资经通胀调整后实际是下滑的。

此外有证据显示，有越来越多的大学生接受了那些传统上市保留给较于程度较低者的工作。纽约联邦储备银行一份研究显示，近期大学毕业生所从事的工作中，有约44%不需要学士学位。

如果劳动力数量足够，而且还有这么多超出要求的选择可以填补职位空缺，为什么企业的雇用率没有增加呢？一部分原因或者同招聘过程的机制有关。现在发布一个招聘岗位基本是免费的。根据政府的标准，在Craigslist这类分类广告网站张贴招聘信息也被归为有效招聘活动。企业招聘的岗位必须准备好在30天内让受聘者开始工作，才能被认定是开放的职位，不过这并不代表雇主在招聘时要遵循这个时间框架。

诚然，根据Dice-DFH雇佣力度指数(Dice-DFH Recruiting Intensity Index)，当前的就业人口成长力度远不及10年前的水平。职位信息可能仍然滞留在网站上，企业则在坐等经济状况好转或理想的人选出现。人们或许也认为失业福利超过了招聘岗位本身的价值。但无论如何，这些虚幻的职位空缺不会对经济有什么帮助。(完) (译文审校 张明钧)