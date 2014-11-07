版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 12:43 BJT

《全球汇市》美元在四年高点附近持坚，后市走势取决于非农就业数据

“欧洲央行目前的计划并不足以达到资产负债表规模目标。考虑到物价面临的下行风险，欧洲央行可能将开始实施购买主权债券的量化宽松，”巴克莱驻日本的首席外汇策略师Shin Kadota表示。

德拉吉称，欧洲央行决策者都准备好在必要时采取进一步政策行动，以重振在困境中挣扎的欧元区经济，未加理会市场对于央行内部就开始实施该计划存在分歧的担忧。

欧元 日内持于1.2378美元。欧元周四曾跌至2012年8月以来最低点1.2364美元。

美元升值加上世界许多地区出现经济成长疲软的迹象，推低了能源与原材料价格，对商品货币构成打击。

澳元 周五早盘触及逾四年低点0.8547美元，最新报0.8557美元，日内几无变动。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2373 1.2373 +0.00 -9.98 1.3745

美元/日圆 115.33 115.20 +0.11 +9.53 105.30

欧元/日圆 142.70 142.54 +0.11 -1.40 144.73

美元/瑞郎 0.9730 0.9733 -0.03 +8.98 0.8928

英镑/美元 1.5820 1.5829 -0.06 -4.45 1.6556

美元/加元 1.1439 1.1421 +0.16 +7.71 1.0620

澳元/美元 0.8544 0.8557 -0.15 -4.14 0.8913

新西兰元/美元 0.7660 0.7690 -0.39 -6.65 0.8206

澳元/日圆 98.540 98.580 -0.04 +5.00 93.850

新西兰元/日圆 88.340 88.590 -0.28 +2.23 86.410

英镑/日圆 182.45 182.35 +0.05 +4.66 174.33

澳元/新西兰元 1.1147 1.1122 +0.22 +2.76 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李春喜/高琦/许娜/陈宗琦；审校 朱晓军/白云/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐