《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
以下为路透中文新闻为您整理的(11月3日-7日)当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币对美元即期 本周累计贬值0.15%，整体供求均衡。周内APEC会议在北 京拉开帷幕，汇市持稳态势明显。惟周五收盘前随境外CNH市场明显走贬，因美国非农夜前 美元看法偏多，空头平仓观望，引发市场波动。境内市场整体看法则仍然较为稳定，认为年 底前人民币仍有小幅升值空间。 公开市场操作: --露出海面的永远只有冰山一角，恰如今年以来的中国央行货币政策。中国央行公开市场 周四操作再次平稳对冲，市场淡定以对风平浪静，但今年债市波澜壮阔的行情，却讲述着不 一样的流动性宽松故事。 分析人士指出，目前货币政策以保持银行间市场流动性宽松，并以此将低利率传导至实 体经济的方向为主。故公开市场除利率变化会影响交投情绪外，多放或少放几百亿资金，对 流动性的边际影响几乎看不到。 他们表示，今年货币政策有很清晰的三条线，一是想法设法降低实体经济的融资成本； 二是以创新的工具投放基础货币；三是政策发力以“定向”为主。可预见至明年上半年的货 币政策操作，都会以此“三项”思路为主。 债市: --银行间现券本周走势强劲，周初官方制造业PMI走低，预示宏观经济下行态势不改，推 动市场对政策进一步宽松预期空前高涨，一二级市场联袂走暖，金融债收益率一度下跌20基 点；随后收益率虽小幅反弹，但央行货币政策报告首度公开承认MLF等信息再次提振做多热 情，现券买气再受鼓舞，短期料向好态势暂难扭转。 票据: --本周转贴利率小幅反弹。月初机构有一定收票需求，周初转帖利率曾延续上周跌势继续 小降，但实际票据报价已和资金成本形成倒挂，导致部分机构暂离场观望，等候价格合理回 归，本周后段转帖利率小幅上扬。交易员认为，以目前转帖利率年息4.10%-4.20%来看，机 构盈利空间仍有限，除非以隔夜等短期资金来匹配票据资产，但这种模式并不可持续。[CN/ CPCN] 股市: --本周沪综指 加剧震荡，盘中一度冲击逾两年半高点。高位卖压仍然沉重，量能 规模亦达四年来最大。尽管近期沪综指表现较好，但其他分类综合指数表现分化，在目前获 利盘丰厚的情况下，有资金逐渐离场的迹象。短期市场升幅已大，年底仍面临一定回调压力 ，且经济基本面情况对大盘走势形成制约，市场目前处于上下两难境地。 期市: --当周沪铜小幅下跌0.3%，周初两个主要矿场将举行罢工淡化了供应不断增长的前景，一 度支撑铜价，但后半周受供应疑虑、美元上涨和中国经济忧虑拖累下，铜价走低。沪铜主力 合约 本周五收报47,190元。 --当周沪金下跌4.2%，为连续第三周下跌，周五盘中并最低触及223.1元的逾五年低点。 主因美元急升，削弱了黄金的投资吸引力，国际美元打开了跌向1,000美元关口的通道，带 动沪金大幅下跌，而此次金价大跌过程中，中国的现货买需并没有如约而至，亦进一步打击 金价，而美国联邦储备理事会可能提早升息的预期将推动美元上扬，金价短期继续承压。沪 金主力合约 周五收报225.50元。(完) (整理 吴芳/李文科/李然/丁淑琴; 审校 毕晓雯)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申