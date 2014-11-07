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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 14:21 BJT

《RUSSELL专栏》铁矿石价格崩跌的罪魁祸首是供应过剩，而非中国需求低迷

**市场焦点应该是供应增加**

只要客观地分析中国和铁矿石情况，就会得出如下结论：推动价格走势的源头是西澳洲等地矿山扩产，导致流入市场的供应增加。

铁矿石市场不再是由需求主导，基本已经完全受供应支配。虽然这种看法已成为普遍共识，但是市场说法还没有转变。

全球五大铁矿石生产商，包括巴西淡水河谷 、力拓 和必和必拓 三大矿企，未来三年将为市场带来近4亿吨新增供应。

其中有部分供应已经上市，令市场在多年供应不足后转为过剩。

大型矿企谋划一个赌局，押注它们可以利用较低生产成本，从海运市场上把其他矿企的供应驱逐得一干二净，并且迫使中国国内产量减少约40%。

这是个宏伟的计划，但即便它们能实现，代价也将是铁矿石价格在很长时间内保持低位。

对于铁矿石市场报导，更加常见的标题应该如此：“铁矿石价格下滑，因澳洲黑德兰港出口量10月上升6.5逼近纪录高点”。(完) (译文审校 王洋/张荻)
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