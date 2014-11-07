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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 13:45 BJT

澳洲股市：由矿业股领涨收高，受欧洲央行行动保证的提振

路透悉尼11月7日 - 澳洲股市周五上涨0.8%，各类股普遍上升，因欧洲央行矢言采取更多行动复苏经济激励投资人信心。矿业类股过去一周遭遇沉重卖压后出现反弹。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收报5,549.1点，本周累计上扬0.41%。(完)
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