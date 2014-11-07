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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 14:37 BJT

更新版 1-台湾央行：两年期定存单高标在0.853%，较前次高标走低

(新增得标高位及交易员评论)

路透台北11月7日 - 台湾央行周五宣布，200亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.846%，符合市场预期，较上月标售的同天期存单0.851%略走低0.5基点，中止此前连五升。

两位货币市场资金调度人士对路透表示，此次标售得标区间高位(高标)落在0.853%，亦较前次高标0.863%走跌约1基点，均标与高标差距缩窄至仅有0.7基点，显示下标高度集中。

一位大型银行交易员指出，虽然此次标售中止了两年存单均标连续五次走升，但预期 12月的标售均标将有机会重回上扬轨道。主因12月的年底因素将让市场对资金情势保守以对，参与银行有机会顺势让利率扬升，较无续跌的空间。

路透周四访问七家金融机构显示，预计两年期定存单加权平均得标利率中值估在0.84-0.86%。

央行表示，此次投标总金额为695.5亿台币，投标倍数为3.48倍，低于上月同年期存单标售时的3.76倍。

央行自2013年8月起重启两年期存单标售，在按月标售100亿台币额度满一年后，今年8月起将每月例行的两年期存单标售金额，由现行100亿台币增加至200亿台币。

以下为2013-2014年及本次两年存单标售结果一览表：

标售日期 得标平均利率% 额度 央行重贴现率

(亿台币)

2014年11月 7日 0.846 200 1.875%

2014年10月 9日 0.851 200 1.875%

2014年 9月12日 0.836 200 1.875%

2014年 8月 8日 0.802 200 1.875%

2014年 7月11日 0.747 100 1.875%

2014年 6月13日 0.699 100 1.875%

2014年 5月 9日 0.694 100 1.875%

2014年 4月14日 0.705 100 1.875%

2014年 3月12日 0.727 100 1.875%

2014年 2月21日 0.744 100 1.875%

2014年 1月10日 0.757 100 1.875%

2013年12月13日 0.720 100 1.875%

2013年11月08日 0.756 100 1.875%

2013年10月11日 0.794 100 1.875%

2013年 9月12日 0.797 100 1.875%

2013年 8月 9日 0.780 100 1.875% (完) (记者 林妙容; 审校 林高丽)
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