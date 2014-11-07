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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 14:17 BJT

台湾股市：小幅收升结束连三日跌势，波幅不大量缩陷入盘整

路透台北11月7日 - 台湾股市周五小升收市，终结此前连续三日跌势。分析师指出，指数波幅不大，成交量缩小，在权值股表现持稳之下，今日以跌深的中小型股反弹较明显；若未来量能无法扩大，台股无法摆脱盘整格局。

台湾加权股价指数 收升0.24%至8,912.62点。今日成交初值 为676.69亿台币；上交易日修正后为731.47亿。

“指数不动，成交很低，这样顶多就是盘整格局，再随国际盘而波动。”一位不愿具名的投顾分析师说。

他表示，随着距离选举日近，预料台股观望的气氛可能更为浓厚，指数可能会在月线约8,800点至季线9,000点之间盘整。

11月29日台湾将举办六大直辖都市及地方县市长选举，本次执政党的国民党票仓--台北市长选举中，国民党候选人连胜文对战无党籍参选人柯文哲，不过民调显示连胜文一路落后陷入苦战，再令选举结果凭添变数。

股王大立光 上日大跌3.6%，但今日又大升6.72%，收报2,145台币。交易商认为，除了多数权重股撑盘，个股波幅加大，盘势不排除陷入较为投机的气氛中。

本地时间13:58时，MSCI亚太明晟除日本指数 下跌0.1%，走势逊于台股。(完)
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