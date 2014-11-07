台湾股市：小幅收升结束连三日跌势，波幅不大量缩陷入盘整

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透台北11月7日 - 台湾股市周五小升收市，终结此前连续三日跌势。分析师指出，指数波幅不大，成交量缩小，在权值股表现持稳之下，今日以跌深的中小型股反弹较明显；若未来量能无法扩大，台股无法摆脱盘整格局。
台湾加权股价指数 收升0.24%至8,912.62点。今日成交初值 为676.69亿台币；上交易日修正后为731.47亿。
“指数不动，成交很低，这样顶多就是盘整格局，再随国际盘而波动。”一位不愿具名的投顾分析师说。
他表示，随着距离选举日近，预料台股观望的气氛可能更为浓厚，指数可能会在月线约8,800点至季线9,000点之间盘整。
11月29日台湾将举办六大直辖都市及地方县市长选举，本次执政党的国民党票仓--台北市长选举中，国民党候选人连胜文对战无党籍参选人柯文哲，不过民调显示连胜文一路落后陷入苦战，再令选举结果凭添变数。
股王大立光 上日大跌3.6%，但今日又大升6.72%，收报2,145台币。交易商认为，除了多数权重股撑盘，个股波幅加大，盘势不排除陷入较为投机的气氛中。
本地时间13:58时，MSCI亚太明晟除日本指数 下跌0.1%，走势逊于台股。(完)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申