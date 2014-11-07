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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 14:27 BJT

《全球汇市》美元指数触四年高位，美国非农就业数据将影响短期走势

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2377 1.2373 +0.03 -9.95 1.3745

美元/日圆 115.44 115.20 +0.21 +9.63 105.30

欧元/日圆 142.88 142.54 +0.24 -1.28 144.73

美元/瑞郎 0.9725 0.9733 -0.08 +8.93 0.8928

英镑/美元 1.5826 1.5829 -0.02 -4.41 1.6556

美元/加元 1.1435 1.1421 +0.12 +7.67 1.0620

澳元/美元 0.8550 0.8557 -0.08 -4.07 0.8913

新西兰元/美元 0.7665 0.7690 -0.33 -6.59 0.8206

澳元/日圆 98.700 98.580 +0.12 +5.17 93.850

新西兰元/日圆 88.480 88.590 -0.12 +2.40 86.410

英镑/日圆 182.70 182.35 +0.19 +4.80 174.33

澳元/新西兰元 1.1147 1.1122 +0.22 +2.76 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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