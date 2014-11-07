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货币新闻 | 2014年 11月 7日 星期五 14:36 BJT

中国个股：墨西哥取消中国铁建为首财团的高铁合约

这条高铁将连结墨西哥市及中部城市基勒打罗(Queretaro)。(完) (编译 蔡美珍；审校 李春喜/张荻)
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