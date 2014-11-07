版本:
中国
市场报道 | 2014年 11月 7日 星期五 14:20 BJT

《汇市简讯》英镑/美元仍有下档风险，卖单下移

0613GMT

* 英镑/美元昨日大跌，目前仍有进一步下跌可能

* 10日移动均线下弯，令走势受限

* 卖单已下移至10日均线

* 空头应会瞄准由1.4814至1.7192走势的长期费波纳奇回档位--1.5722

* 技术图表(link.reuters.com/jug43w)(完) (编译 蔡美珍；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐