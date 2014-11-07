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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 14:23 BJT

日本股市：日圆下滑提振日股收涨，高田股价下挫

路透东京11月7日 - 日本股市周五收涨，因疲弱日圆提振出口股，汽车零件商高田 股价下滑，有报导称该公司先前曾经隐瞒其安全气囊有问题的测试结果。

日经指数 上涨0.5%，报16,880.38点，周线上涨2.8%。

表现强劲个股包括Panasonic Corp 跳升2.7%，晶片(芯片)制造商Disco 大涨11.5%，该公司调升全年获利预估。

东证股价指数 涨0.5%，至1,363.67点，JPX日经400指数 涨0.6%至12,446.09点。(完)
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