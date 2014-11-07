中国股市：沪综指冲高回落震荡收跌，前期头部压力仍大制约大盘

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透北京11月7日 - 中国股市沪综指周五冲高回落，震荡收跌，盘中一度在金融地产等权重股带领下冲击逾两年半高点。分析师指出，经济基本面不支持大盘蓝筹股持续上涨，同时小盘成长股升幅已大，年底仍面临一定回调压力，且前期头部压力仍大制约大盘，市场处于上下两难境地。
沪综指 收报2,418.171点，跌7.693点或0.32%，本周该指数累计下跌0.08%；上证A股今日成交2,439亿元人民币，上日为1,794亿元，成交量大增三成半。
“2,444也是一个关口，前期一个高点，估计在这个关口还是想磨一磨。”国都证券策略分析师肖世俊表示，现在宏观基本面数据不乐观，但市场情绪较为乐观，各方资金加大了对股市的配置，市场风险偏好有所提升。
他并指出，央行货币政策虽然对银行流动性有一定放松，但银行对企业的贷款利率亦将下调，短期难以对银行股盈利构成完全利好。
周四晚中国央行三季度货币政策执行报告发布，央行过去两月借助MLF共投放近8,000亿流动性。不过不同于市场此前广泛预期的SLF(常备借贷便利)操作，央行两次使用的均是其最新创设的MLF(中期借贷便利)，未来央行或仍将在定向宽松中大作文章。
上证银行股指数 收涨0.66%，走势强于大盘。南京银行 收涨4.18%，兴业证券 涨停报收。
沪深300指数 收报2,502.153点，跌0.16%；沪深300指数期货主力11月合约 尾盘报2,504.6点，跌0.29%，成交1,151,206手。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申