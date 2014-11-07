《中国企业债发行日程表》--11月7日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *即墨市城市 10 7 11/14簿记建档 -- AA 11/17-11/19 中信建投证券 旅游开发投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= *连云港市 9 7 11/14簿记建档 上限7.00% AA 11/17-11/19 华泰联合证券 交通集团 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= *北京市基础 10 永续债 11/17簿记建档 -- AAA 11/18-11/19 银河证券 设施投资 (每5个计息年度为一个重定价周期/发行人有续期选择权) 中信证券 ========================================================================================= 黑龙江省鹤城 16 7 11/10簿记建档 *上限7.80% AA 11/11-11/12 国开证券 建设投资发展 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 新疆供销投资 8 7 11/6簿记建档 *5.07% AA 11/7-11/13 宏源证券 (控股)集团 (第4年末附投资者回售选择权/下属公司以其酒店等资产提供抵押担保) ========================================================================================= 晋城市城市 14 7 11/10簿记建档 上限7.75% AA 11/11-11/13 广发证券 经济发展投资 (第3-7年末每年还20%本金) ========================================================================================= 江苏春辉 1 6 11/12簿记建档 上限9.45% AA- 11/13 首创证券 生态农林股份 (第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权/江苏阳光集团提供担保) ========================================================================================= 永嘉投资集团 8 7 11/11簿记建档 -- AA 11/12-11/13 浙商证券
(第3-7年末每年偿还20%本金/以国有土地使用权提供担保) ========================================================================================= 南安市贸 12 7 11/13簿记建档 5.50% AA 11/14-11/18 中银国际证券 工农投资经营 (第3-7年末每年还20%本金/中国投融资担保有限公司提供担保) ========================================================================================= 广州市第四 8 10 11/17簿记建档 上限7.45% AA 11/18-11/20 海通证券 资源热力电厂(第3、6末每年分别还7.5%、12.5%本金/第4-5年末每年偿还10%本金/第7-10年末每年还15%本金)
(广州环保投资集团及广州广日集团有限公司分别为第一、第二差额补偿人) =========================================================================================
以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 =========================================================================================
以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) ========================================================================================== 暂无 ========================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 吴芳； 审校 李宏薇)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申