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亚洲 | 2014年 11月 7日 星期五 14:56 BJT

《汇市简讯》美元/日圆短线焦点仍在上档

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* 整体格局是上看2007年10月高点117.95

* 仍建议在114.00作多，停止位已提高至114.40

* 30日波林格区间上缘在114.45，应能提供支撑

* 短线焦点在115.52

* 一目均衡转换线及基准线呈多头排列

* 技术图表(link.reuters.com/pug43w)(完) (编译 蔡美珍；审校 张荻)
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